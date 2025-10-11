NYT отказалась следовать новой политике Пентагона о работе СМИ в Америке

«Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой», — говорится в редакционном заявлении газеты, передает РИА Новости. Издание подчеркивает, что общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные, особенно учитывая ежегодное финансирование вооруженных сил США почти в один триллион долларов за счет налогоплательщиков.