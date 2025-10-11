Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омску не хватает 600 единиц техники для зимнего содержания дорог

Общий процент износа существующей техники составляет 72%.

Источник: Om1 Омск

Мэрия Омска рассмотрела обращение комитета городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры о предоставлении информации о готовности дорожной техники к предстоящей зиме.

Как стало известно порталу Om1 Омск, в распоряжении БУ «УДХБ» имеется 422 единицы дорожной и специализированной техники. На данный момент 384 единицы техники находятся в исправном техническом состоянии, 16 единиц находятся в ремонте, а 22 единицы подлежат списанию. Общий процент износа техники составляет 72%. Потребность в дорожной технике для зимнего содержания составляет 600 единиц, что значительно превышает текущие возможности.

В городском бюджете на 2025 год предусмотрено 260,3 млн рублей на приобретение новой дорожной техники. УДХБ было закуплено 37 единиц техники, которая уже поставлена в полном объёме и активно используется в работе.

Кроме того, с использованием субсидий из дорожного фонда Омской области в текущем году было дополнительно приобретено 22 единицы техники.

Для улучшения качества зимнего содержания улично-дорожной сети города Омска в настоящее время проводятся мероприятия по заключению контрактов на предоставление специализированной техники с экипажем на сумму 9 млн рублей.