Омску не хватает 600 единиц техники для зимнего содержания дорог

Мэрия Омска рассмотрела обращение комитета городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры о предоставлении информации о готовности дорожной техники к предстоящей зиме.
Как стало известно порталу Om1 Омск, в распоряжении БУ «УДХБ» имеется 422 единицы дорожной и специализированной техники. На данный момент 384 единицы техники находятся в исправном техническом состоянии, 16 единиц находятся в ремонте, а 22 единицы подлежат списанию. Общий процент износа техники составляет 72%. Потребность в дорожной технике для зимнего содержания составляет 600 единиц, что значительно превышает текущие возможности.
В городском бюджете на 2025 год предусмотрено 260,3 млн рублей на приобретение новой дорожной техники. УДХБ было закуплено 37 единиц техники, которая уже поставлена в полном объёме и активно используется в работе.
Кроме того, с использованием субсидий из дорожного фонда Омской области в текущем году было дополнительно приобретено 22 единицы техники.
Для улучшения качества зимнего содержания улично-дорожной сети города Омска в настоящее время проводятся мероприятия по заключению контрактов на предоставление специализированной техники с экипажем на сумму 9 млн рублей.