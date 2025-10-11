Омску не хватает 600 единиц техники для зимнего содержания дорог

Как стало известно порталу Om1 Омск, в распоряжении БУ «УДХБ» имеется 422 единицы дорожной и специализированной техники. На данный момент 384 единицы техники находятся в исправном техническом состоянии, 16 единиц находятся в ремонте, а 22 единицы подлежат списанию. Общий процент износа техники составляет 72%. Потребность в дорожной технике для зимнего содержания составляет 600 единиц, что значительно превышает текущие возможности.