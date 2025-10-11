Корреспондент «Газеты.Ru» приняла участие в военно-ролевой игре московских студентов

«Мне кажется, они, возможно, сами до конца не осознают, что создали за 20 лет. Но это место так выросло, что не может просто угаснуть. Слишком много людей любят его. И верят, что Лес так или иначе вернется, даже если мгла поглотит все вокруг», — в духе проекта отвечаю я, бережно убирая нашивку своего племени в карман.