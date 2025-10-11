Как провёл свой день в Новосибирске главный хейтер города Артемий Лебедев

В качестве контраста дизайнер привёл положительные примеры: Екатеринбург и Красноярск, назвав их «душевными» городами. Несмотря на жёсткую критику, Лебедев выразил надежду на позитивные изменения: «Я очень надеюсь, что Новосибирск всё-таки огромный город с большим количеством прекрасных людей, что он всё-таки заслужит то, что не просто вот люди будут друг друга любить … а что у них будет пространство, в котором они захотят взаимодействовать». Завершая выступление, он пожелал: «Я очень желаю Новосибирску в какой-то момент всё-таки до этой стадии дожить. Он этого заслужил».