Как провёл свой день в Новосибирске главный хейтер города Артемий Лебедев

Известный дизайнер Артемий Лебедев, прославившийся своей жёсткой критикой в адрес Новосибирска, провёл насыщенный день в сибирской столице, совместив деловые выступления с гастрономическими впечатлениями. Его визит начался с посещения ресторана «Жерарня», где он был замечен и сфотографирован, что сразу же вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.
Этот визит стал особенно ироничным на фоне предыдущих заявлений дизайнера, который ранее утверждал: «Новосибирск — это не город, а недоразумение. Красноярск — просто конфетка. Вряд ли кто-то на это серьёзно обижается». В своих прошлых высказываниях Лебедев также отмечал отсутствие у горожан «искушённости в градообразовании, в урбанистике» и отсутствие запроса на «прогулочные пространства или качественные общественные территории».
Позже в тот же день Лебедев выступил на архитектурно-строительном форуме, где вновь подверг резкой критике urban-развитие города. «Новосибирск я всегда привожу как пример недогорода. Здесь, собственно, не надо себя обманывать. Здесь этот город недолюбили, его недоделали», — заявил дизайнер. Он подробно раскритиковал исторический подход к застройке: «Когда его проектировали, каждый раз, когда принимали решение, видимо, вкрячить очередное здание, думали: “Мы же не сделаем хуже, нечего испортить”. Поэтому просто вставляли то, что вставлялось».
Особое внимание Лебедев уделил техническому утилитаризму: «Может быть, у них были соображения, не знаю, подключение к теплоцентрали и это гораздо большую роль играло, чем то, насколько это потом будет красиво смотреться». Даже современные строительные проекты в городе, по его словам, «всё равно оно тоже сделано бездушно».
В качестве контраста дизайнер привёл положительные примеры: Екатеринбург и Красноярск, назвав их «душевными» городами. Несмотря на жёсткую критику, Лебедев выразил надежду на позитивные изменения: «Я очень надеюсь, что Новосибирск всё-таки огромный город с большим количеством прекрасных людей, что он всё-таки заслужит то, что не просто вот люди будут друг друга любить … а что у них будет пространство, в котором они захотят взаимодействовать». Завершая выступление, он пожелал: «Я очень желаю Новосибирску в какой-то момент всё-таки до этой стадии дожить. Он этого заслужил».
Завершением дня стала публикация фотографии в социальных сетях, которая вызвала оживлённую реакцию местных жителей. В комментариях под постом развернулась настоящая дискуссия: «Хватит обсирать Новосибирск, мы и сами с этим отлично справляемся», — написал один из пользователей. Другой иронично заметил: «Толоконский бы с вами поспорил», а третий добавил: «Выбрали прямо идеальную погоду для приезда».