Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо деда лидера КНДР Сталину

Дмитрий Медведев вручил Ким Чен Ыну архивное письмо, которое его дед Ким Ир Сен ранее адресовал Иосифу Сталину. Письмо вручено во время визита зампреда Совбеза РФ в Пхеньян.

Срочная новость.

