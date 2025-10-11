Сборная России застряла в Волгограде после победы над Ираном

Накануне сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче, прошедшем 10 октября на «Волгоград-Арене». Встреча завершилась со счётом 2:1: на 22-й минуте отличился Дмитрий Воробьёв, а после ответного гола Амирхоссейна Хоссейнзаде на 48-й минуте победный мяч забил Алексей Батраков. Позднее Росавиация сообщила, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска.