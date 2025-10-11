Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о высокопоставленном политике, имевшем связи с Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит американского финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за преступления против несовершеннолетних.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит американского финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за преступления против несовершеннолетних. Согласно информации, распространённой вещательной корпорацией Би-би-си, инициатором встречи выступил Питер Мандельсон, занимавший в то время различные посты в правительстве Блэра.

В сентябре 2025 года Мандельсон лишился должности посла Великобритании в США именно из-за разоблачений о его связях с Эпштейном.

Как сообщает вещатель, британское правительство ранее блокировало публикацию этих сведений, опасаясь негативных последствий для американо-британских отношений. Представитель Тони Блэра в своём заявлении подчеркнул, что встреча продолжалась менее получаса, в ходе которой обсуждались вопросы политики, и состоялась задолго до того, как в отношении Эпштейна были выдвинуты уголовные обвинения.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США отказалась комментировать фото Трампа с обнаженными женщинами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Тони Блэр: биография бывшего премьера Великобритании
На Европу большое влияние оказывает политика Великобритании, которая остается одной из крупнейших экономик в этой части света. Расскажем, какую роль в жизни государства сыграл Тони Блэр.
Читать дальше