СМИ сообщили о высокопоставленном политике, имевшем связи с Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит американского финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за преступления против несовершеннолетних. Согласно информации, распространённой вещательной корпорацией Би-би-си, инициатором встречи выступил Питер Мандельсон, занимавший в то время различные посты в правительстве Блэра.
В сентябре 2025 года Мандельсон лишился должности посла Великобритании в США именно из-за разоблачений о его связях с Эпштейном.
Как сообщает вещатель, британское правительство ранее блокировало публикацию этих сведений, опасаясь негативных последствий для американо-британских отношений. Представитель Тони Блэра в своём заявлении подчеркнул, что встреча продолжалась менее получаса, в ходе которой обсуждались вопросы политики, и состоялась задолго до того, как в отношении Эпштейна были выдвинуты уголовные обвинения.
