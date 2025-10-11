Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка-богатырь весом почти 7 килограммов родилась в Улан-Удэ

Вес новорожденной девочки 6700 граммов, а рост — 66 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Удивительное событие произошло в перинатальном центре Улан-Удэ. 11 октября здесь родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском перинатальном центре Эхын-Баяр.

— На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек! — говорится в сообщении.

Роды крупной малышки прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери, а также пожелали, чтобы она росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Бурятии родила тройню и стала мамой шестерых детей. Малыши появились на свет 27 августа с разницей в одну минуту. А двое из них — близнецы!