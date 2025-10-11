Девочка-богатырь весом почти 7 килограммов родилась в Улан-Удэ

Удивительное событие произошло в перинатальном центре Улан-Удэ. 11 октября здесь родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском перинатальном центре Эхын-Баяр.
— На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек! — говорится в сообщении.
Роды крупной малышки прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери, а также пожелали, чтобы она росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.
