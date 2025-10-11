Ученые нашли в гнезде грифа в Испании 700-летнюю сандалию

Ученые из Пиренейского института экологии при Национальном исследовательском совете Испании нашли в гнездах грифов-бородачей на скалах южной части страны несколько артефактов, в том числе 700-летнюю плетеную сандалию, исследование опубликовано в The Scientific Naturalist.
«Мы знали, что бородач является транспортным видом, который может переносить объекты к гнезду для строительства, но мы были удивлены количеством найденных объектов и их возрастом», — заявил CNN ведущий автор исследования Антони Маргалида.
По его словам, в гнездах грифов также были найдены: арбалетный болт и его деревянное копье, рогатка, кусок ткани, которому сотни лет.
Кроме того, удалось выяснить, что одно из обследуемых гнезд было построено птицами еще в 13 веке.
«Это означает, что эти места используются на протяжении веков, они являются качественными местами, которые использовали разные поколения птиц», — подчеркнул Маргалида.
