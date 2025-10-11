Средняя зарплата в России превысила 200 тысяч рублей: год назад такого не было

В России есть три сферы, где средняя ежемесячная зарплата превышает 200 тысяч рублей. В данный список вошли — финансы и страхование, табачное производство, а также добыча нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав сведения Росстата.
Отмечается, что всего год назад подобных высоких зарплат не наблюдалось ни в одной отрасли государства.
В июле самые высокие зарплаты были у финансистов и страховщиков — 221,9 тысячи рублей. На втором месте расположились работники табачной промышленности с доходом 206,3 тысячи рублей, на третьем — сотрудники нефтегазовой сферы, получавшие 200,3 тысячи рублей в месяц.
Более 150 тысяч рублей в среднем зарабатывали специалисты в сфере информации и связи — 176,2 тысячи рублей, добычи металлических руд — 164,4 тысячи рублей. Также хорошо получали и научные исследователи — 162,3 тысячи.
Кроме того, в РФ есть шестнадцать профессиональных областей, где зарплата превышала 100 тысяч рублей. Например, в изготовлении лекарств — 133,8 тысячи, металлургии — 122,7 тысячи и ремонте техники — 112,3 тысячи.
В общей сложности по стране средняя зарплата составила 99,3 тысячи рублей против 85 тысяч год назад.
Ранее советник главы Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что в 2025 году средний уровень зарплат по России активно растет. По его словам, этот показатель уже возрос на 15% и продолжает увеличиваться.