Mash: один из членов пропавшей в тайге семьи не хотел идти в поход

Семью Усольцевых из Красноярского края пропала в тайге две недели назад. Муж, жена и их пятилетняя дочка отправились в поход в районе горы Буратинка 28 сентября и с тех пор их местонахождение неизвестно, передает RT. Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. Как сообщили очевидцы, семья с туристическим снаряжением двигалась в сторону Кутурчинского Белогорья. Согласно предварительным расчетам, Усольцевы должны были вернуться на турбазу в поселке Кутурчин спустя 3—3,5 часа после выхода, однако так и не прибыли на место.