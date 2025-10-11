Медведев назвал отношения с Северной Кореей сокровищницей

Срочная новость.
Подвиг воинов Северной Кореи во время Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти россиян. Это событие стало «сокровищницей» отношений между странами. С такими тезисами выступил Дмитрий Медведев.
Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.Читать дальше