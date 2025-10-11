Ричмонд
Медведев назвал отношения с Северной Кореей сокровищницей

Подвиг воинов Северной Кореи во время Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти россиян. Это событие стало «сокровищницей» отношений между странами. С такими тезисами выступил Дмитрий Медведев.

