В Таганроге намерены оштрафовать компанию за плохую работу автобусов

Власти Таганрога намерены оштрафовать местную транспортную компанию за некачественное обслуживание пассажиров. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале муниципалитета.
Поводом для применения санкций послужили результаты контрольной проверки, которую 10 октября провело городское Управление транспорта. Рейд был организован на остановочном пункте «Вокзал Таганрог 1», где специалисты отслеживали соблюдение графиков движения по маршрутам № 4, № 8 и № 36-В.
В ходе проверки были зафиксированы нарушения. В частности, на маршруте № 36-В один из рейсов не был выполнен вовсе. Кроме того, у автобусов, следующих по маршруту № 4, выявлены отклонения от утвержденного расписания движения.
К перевозчику, допустившему срыв условий муниципального контракта, планируется применить финансовые санкции.
