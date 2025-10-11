Глава Федерации кинологов высказался об идее ограничить число собак в квартире

Депутат Государственной думы Евгений Марченко подготовил законопроект, который ограничивает количество кошек и собак в квартирах. Согласно документу, в жилом помещении должно приходиться не более одной взрослой собаки или кошки на каждые 18 квадратных метров. Превышение допускается только в случае рождения потомства.