Найти и обезвредить: какие возможности есть для ранней диагностики рака

Все эти меры — от профилактики до высокотехнологичной помощи — направлены на снижение смертности от рака и увеличение продолжительности жизни россиян. Уже сегодня необходимые исследования проводят в 590 центрах амбулаторной онкологической помощи по всей России. В таких центрах, например, женщины могут пройти маммографию или УЗИ, компьютерную томографию, биопсию. Подобные учреждения продолжат создавать при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на базе поликлиник, районных больниц, многофункциональных медицинских центров и онкодиспансеров.