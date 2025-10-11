Найти и обезвредить: какие возможности есть для ранней диагностики рака

Сегодня в нашей стране активно развивается медицинская наука, производство новых лекарств. Благодаря этому врачи могут эффективнее лечить различные заболевания, в том числе онкологические.
Рак способен «поселиться» в любом органе, костях, мягких тканях. Особенно часто встречаются новообразования в женской груди. Чтобы напомнить, насколько важно регулярно обследоваться у врача, ежегодно 15 октября отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Особое внимание диагностике этого заболевания уделяют и в России.
При поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах проводят диспансеризацию, выезды врачей в отдаленные населенные пункты. Подробнее о том, какие профилактические мероприятия помогут вовремя поставить верный диагноз и сберечь женское здоровье, — в нашем материале.
Ранняя диагностика — высокие шансы на выздоровление.
Рак молочной железы сегодня остается одной из самых распространенных форм онкологических заболеваний, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Различные новообразования в груди составляют почти 21% от всех случаев онкопатологии.
«В настоящее время глобальное бремя онкологических заболеваний растет, и вместе с ним растет и потребность в качественной медицинской помощи», — подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Современная наука за последние десятилетия шагнула далеко вперед в создании противоопухолевых лекарств, новых методов терапии, отмечает генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России (Ростов-на-Дону) Олег Кит. Однако из-за сложного механизма развития рак все еще остается непростым заболеванием. Чтобы обеспечить полное выздоровление пациента, очень важно не упустить время.
«На ранних стадиях и в запущенных случаях мы получаем совершенно разные результаты лечения. Если при первой стадии мы говорим об излечении в 90% случаев, то при четвертой речь чаще идет о продлении жизни», — добавил Олег Кит.
Для успешной терапии рака по всей стране внедряют новые технологии и расширяют возможности для обследований. Так, в 2024 году в России диагностировали 715 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. После постановки диагноза все больше пациентов живут пять и более лет. С 2019 года доля таких случаев увеличилась на 10,5%.
Методы диагностики.
Главным условием для эффективной борьбы с раком по-прежнему остается своевременная диагностика. Чтобы обнаружить рак, используют разные методы. Среди самых распространенных — анализы крови, мочи и кала, рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Для диагностики рака молочной железы используют маммографию и УЗИ. Зачастую этих исследований достаточно, чтобы вовремя заметить болезнь и начать терапию. Кроме того, врачи рекомендуют пациенткам регулярно проводить самообследование. Это не замена медицинской диагностики, но важное дополнение. По данным Минздрава России, около 70% случаев рака молочной железы были обнаружены самими женщинами.
Во время самообследования следует встать перед зеркалом, обратить внимание на форму, симметрию груди, осмотреть кожу и соски. Понять, есть ли уплотнения, поможет пальпация молочных желез и подмышечных впадин. К тревожным признакам относится втяжение кожи и образование складок, изменение цвета и формы сосков, выделения из них, покраснения и шелушение кожи на груди. При подозрении на болезнь необходимо внепланово обратиться к терапевту, маммологу, гинекологу.
Зачастую рак молочной железы на ранних стадиях протекает без ярких симптомов. Небольшая опухоль, как правило, не болит. Но в процессе роста она может давить на окружающие ткани, вызывая дискомфорт.
Особенно важно проводить самообследование женщинам с гормональными нарушениями, доброкачественными образованиями, при раннем начале менструации или поздней менопаузе. Осмотры рекомендуют проводить на 5−12 день цикла, один раз в месяц. Женщинам после менопаузы советуют уделять время самодиагностике в один и тот же день каждого месяца.
Еще больше узнать об особенностях диагностики и лечения рака молочной железы, профилактике других онкологических заболеваний можно на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru.
По последнему слову техники.
За прошедшие шесть лет медицинские организации онкологического профиля по всей России получили более 16,5 тыс. единиц оборудования. Среди них современные компьютерные томографы, ангиографы, рентгеновские аппараты, маммографы. Особенно важную роль играет современная передвижная техника. С ее помощью врачи могут оценить состояние здоровья жителей самых отдаленных деревень и сел.
Маммографию вместе с другими анализами проводят во время профосмотров и первого этапа диспансеризации. Это один из основных методов проверки молочной железы. Во время исследования делают снимки груди в двух проекциях. Затем врачи изучают результаты, чтобы обнаружить возможные уплотнения, кисты, опухоли и другие изменения в тканях.
Например, в Чувашии в 2025 году такую процедуру прошли более чем 53 тыс. жительниц республики. Также у женщин взяли различные анализы, провели цитологические исследования. В результате комплексного подхода рак молочной железы нашли у 513 человек. В большинстве случаев заболевание удалось диагностировать на ранней стадии.
«Эти истории — лучшее доказательство: мы нашли проблему, пока она была управляемой. Диспансеризация — не просто формальность. Это ваш личный телохранитель, который работает незаметно, но всегда на страже», — отметила главный врач Республиканского онкодиспансера Светлана Орлова.
По словам медика, люди часто боятся услышать о том, что больны раком. Из-за этого они откладывают визит к врачу. Однако такой подход лишь сокращает шансы на полное выздоровление.
Активно пользуются передвижными маммографами и в Саратовской области. С помощью таких установок провели более 4 тыс. исследований и диагностировали рак молочной железы начальной стадии у 18 женщин. Все пациентки сразу же начали лечение.
«Преимущества подобного оборудования заключаются в мобильности и доступности, что позволяет проводить скрининг и диагностику в отдаленных и труднодоступных районах, на предприятиях. Это расширяет охват населения, повышает эффективность профилактики рака молочной железы за счет раннего выявления патологий и сокращает время, которое женщины тратят на дорогу в стационар», — рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.
Внимание к здоровью каждого пациента.
Главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов особенно рекомендует проходить диспансеризацию и профилактические осмотры всем людям старше 40 лет. Кроме того, регулярно обследовать организм необходимо работникам вредных производств, людям с лишним весом, курильщикам и тем, у кого в семье уже были случаи онкологии.
«Пройдите диспансеризацию. Она — залог вашего здорового будущего», — советует Игорь Вихлянов.
В Алтайском крае в 2025 году сотни женщин уже сделали маммографию. Многие узнали о том, что у них только недавно появились новообразования. Ранняя диагностика поможет им пройти эффективное лечение и сохранить качество жизни.
Всего в этом году в Алтайском крае врачи выявили злокачественные новообразования у 950 пациентов. Причем 86,7% из них — на ранних стадиях. А в Свердловской области за последние восемь месяцев зафиксировали более 2,3 тыс. случаев злокачественных опухолей, более половины — на начальных этапах. Современные способы диагностики помогают врачам заметить даже очень редкие нарушения в организме.
Например, во время обследования у 54-летнего жителя Екатеринбурга нашли эритему Гаммела — кожное заболевание. Чаще всего такой диагноз говорит об онкологических процессах в организме. При дальнейшей проверке у мужчины нашли злокачественную опухоль в легком, после чего приступили к ее лечению.
«Совместная оперативная работа двух медорганизаций позволила правильно диагностировать редкую патологию и своевременно выявить рак», — прокомментировала главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.
Меры профилактики.
По данным Минздрава России, неправильное питание, сидячий образ жизни, употребление алкоголя и курение могут повлиять на появление рака. Генетика и ряд других факторов, не зависящих от человека, способствуют заболеванию лишь в 30% случаев. Порой снизить риск развития рака удается до 70%. Для этого в Минздраве России рекомендуют придерживаться нескольких шагов:
— Откажитесь от алкоголя, курения и любой никотинсодержащей продукции;
— Добавляйте в рацион больше зелени, овощей и фруктов. Откажитесь от употребления жареных и копченых блюд, переработанной мясной продукции;
— Поддерживайте нормальный вес. Сориентироваться поможет индекс массы тела (ИМТ), который можно рассчитать при помощи специального калькулятора. ИМТ считается нормальным, если не превышает показатель в 25 единиц;
— Не забывайте о регулярной физической нагрузке. Человеку в возрасте с 17 до 65 лет необходимо каждую неделю уделять не меньше 2,5 часов умеренной активности. Например, можно заняться быстрой ходьбой или танцами. Сидячий образ жизни увеличивает риск развития разных онкологических заболеваний, в том числе опухолей толстого кишечника, легких и матки;
— Избегайте прямых солнечных лучей и откажитесь от солярия. Безопасные солнечные ванны можно принимать с 08:00 до 11:00 и после 16:00. При этом следует использовать солнцезащитные средства;
— Регулярно проходите обследования, особенно при хронических воспалительных заболеваниях, и не занимайтесь самолечением.
Все эти меры — от профилактики до высокотехнологичной помощи — направлены на снижение смертности от рака и увеличение продолжительности жизни россиян. Уже сегодня необходимые исследования проводят в 590 центрах амбулаторной онкологической помощи по всей России. В таких центрах, например, женщины могут пройти маммографию или УЗИ, компьютерную томографию, биопсию. Подобные учреждения продолжат создавать при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на базе поликлиник, районных больниц, многофункциональных медицинских центров и онкодиспансеров.