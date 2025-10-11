Как сдавать жильё и получать прибыль: Эти 5 улучшений в квартире повысят её цену минимум на 20%

Сдать в аренду квартиру и получать дополнительный доход — это не просто возможность, которая открылась бывшим гражданам СССР и гражданам России после приватизации жилья. Это ещё и надежда для тех слоёв населения, которые испытывают финансовые трудности, но не могут работать. Например, для пенсионеров, которые не могут зарабатывать на своём труде по медицинским показаниям. Но как убедиться в том, что квартира точно найдёт своего арендатора? И что цена на аренду будет справедливой? Рассказываем, какие вещи точно нужны людям, которые снимают квартиры.