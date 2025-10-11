Овчинский: специалисты ЕКЦ обработали более 11 тысяч обращений жителей

С июля по сентябрь текущего года специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) столичного Комплекса градостроительной политики и строительства обработали более 11 тысяч запросов от жителей.
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 27%. Это говорит о том, что горожане стали больше доверять ЕКЦ.
«Основной приоритет в работе ЕКЦ — обеспечение оперативной и эффективной обработки запросов. Почти все поступившие обращения — 98 процентов — были разрешены в течение одного рабочего дня. Кроме того, среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20 процентов», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
По результатам опросов, 94% респондентов выразили удовлетворение качеством предоставленных услуг. Рост числа положительных отзывов в адрес ЕКЦ свидетельствует об эффективности выбранного подхода к работе с обращениями граждан. Обратная связь от жителей тщательно анализируется и используется для разработки практических рекомендаций по улучшению градостроительной политики и развитию городской инфраструктуры.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что летом этого года ЕКЦ обработал более 11,6 тысяч обращений. Чаще всего жители интересовались вопросами порядка предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроков переселения и строительства стартовых площадок. Наибольшее количество обращений по теме реновации поступило от жителей ВАО, СВАО и САО.
ЕКЦ был создан для предоставления справочно-консультационных услуг как застройщикам, так и гражданам по всем вопросам, связанным с градостроительством и строительством. Благодаря ЕКЦ москвичи могут получить оперативную информацию о программе реновации, планируемых и текущих строительных проектах, этапах их реализации и других важных аспектах.
Для получения подробной информации о программе реновации или консультации по вопросам строительства можно позвонить по телефону: +7 (499) 401−01−01 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также отправить электронное письмо на адрес: help@str.mos.ru или воспользоваться электронной формой на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и портале «СтроимПросто».