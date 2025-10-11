В центре Омска начали вырубать старые деревья

Однако, как рассказали в городской администрации, вырубка деревьев в той части города — необходимость. Деревья достигли преклонного возраста, старые и аварийные. Потому зеленые насаждения, а это 21 кустарник черемухи, 29 тополей, 186 метров кизильника, было решено убрать. Вырубку между улицами Чкалова и Короленко, около ТЮЗа, одобрила «зеленая комиссия», она была запланирована.