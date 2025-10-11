Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска начали вырубать старые деревья

Рабочие избавляются от зеленых насаждений на проспекте Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

Вырубку деревьев в самом центре Омска заметили прохожие. Избавляются от зеленых насаждений рабочие на проспекте Карла Маркса, около ТЮЗа. На том месте деревья росли много лет. Омичей неожиданная вырубка ввела в недоумение.

«Эх, а ведь были когда-то мы городом-садом», — пишут в комментариях к посту в телеграмм-канале обеспокоенные омичи.

Однако, как рассказали в городской администрации, вырубка деревьев в той части города — необходимость. Деревья достигли преклонного возраста, старые и аварийные. Потому зеленые насаждения, а это 21 кустарник черемухи, 29 тополей, 186 метров кизильника, было решено убрать. Вырубку между улицами Чкалова и Короленко, около ТЮЗа, одобрила «зеленая комиссия», она была запланирована.

И многие омичи такое решение одобрили.

«Правильно. Не ждать же пока на кого-нибудь упадет. Главное, чтобы новые не забыли посадить!», — пишет омич Олег в комментариях к посту.

Посадить новые деревья, как сообщили в мэрии, должны весной. Около ТЮЗа должны появиться крупные саженцы, а старую живую изгородь из кизильника вдоль дороги обновят новой, выращенной в муниципальном питомнике.