Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном

На встрече настоял Питер Мандельсон — бывший член кабинета министров Блэра, который в сентябре 2025 года лишился должности посла Великобритании в США из-за связей с Эпштейном. Из писем, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что Мандельсон называл Эпштейна своим другом. Как отмечает издание, британское правительство ранее не разрешало публиковать информацию о визите, опасаясь, что это может негативно сказаться на отношениях с Вашингтоном.
Ранее в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна появились упоминания о связях с Илоном Маском. Предприниматель якобы посещал частный остров Эпштейна 6 декабря 2014 года. Кроме того младший брат короля Карла III принц Эндрю и его бывшая супруга не были приглашены на рождественские торжества в королевской семье. Подобное решение сочли бы проявлением такта со стороны герцога и герцогини.
