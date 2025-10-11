Экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном

На встрече настоял Питер Мандельсон — бывший член кабинета министров Блэра, который в сентябре 2025 года лишился должности посла Великобритании в США из-за связей с Эпштейном. Из писем, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что Мандельсон называл Эпштейна своим другом. Как отмечает издание, британское правительство ранее не разрешало публиковать информацию о визите, опасаясь, что это может негативно сказаться на отношениях с Вашингтоном.