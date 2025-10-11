Ричмонд
Игорь Николаев выступит в Иркутске

Певец представит песни из нового альбома, хиты и шлягеры разных лет.

13 октября на сцене ДС «Труд» в Иркутске выступит Игорь Николаев. Осенью 2025 года продолжится гастрольный тур певца, поэта и композитора. Артист посетит многие города России с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ» (6+). В программу войдут песни из нового альбома маэстро, хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов, пишет ИА IrkutskMedia.

Композитор не раз был отмечен премиями «Песня года», «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ», Российской Музыкальной премией «Овация» и многочисленными наградами за вклад в российское музыкальное искусство.

Продолжительность концерта — 2 часа.