Игорь Николаев выступит в Иркутске

13 октября на сцене ДС «Труд» в Иркутске выступит Игорь Николаев. Осенью 2025 года продолжится гастрольный тур певца, поэта и композитора. Артист посетит многие города России с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ» (6+). В программу войдут песни из нового альбома маэстро, хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов, пишет ИА IrkutskMedia.