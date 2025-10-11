В СФ предложили увеличить не облагаемую налогом матпомощь от работодателя

«Законопроектом предлагается увеличить размер доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами с 4 тысяч рублей до 80 тысяч…. (рублей — ред.). В указанные доходы, в том числе, входит сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту», — говорится в пояснительной записке к инициативе, текст которой также имеется в распоряжении агентства.