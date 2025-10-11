В Бурятии из-за вспышки бубонной чумы запретили есть сурков

Служба охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Бурятии предупредила жителей о необходимости воздержаться от употребления сурков в пищу на фоне случаев бубонной чумы в Монголии.
По данным службы, в сентябре на территории Монголии зарегистрировано 13 случаев заражения, включая один смертельный исход.
Из-за широкого ареала обитания тарбаганов в приграничных районах существует высокая вероятность переноса инфекции в Россию посредством естественной миграции животных. В связи с этим населению рекомендуется не употреблять мясо и внутренние органы сурков.
Также власти советуют избегать контакта с больными или погибшими животными, не разбивать лагерь рядом с норами и колониями грызунов и не ходить по открытой местности в легкой обуви.
При появлении симптомов чумы — повышенной температуры, озноба, воспаления лимфатических узлов или одышки с кашлем и кровяной мокротой — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Бурприроднадзор оповестил охотничьи хозяйства, егерей и инспекторов, распространил памятки об опасности заражения для охотников и проводит мониторинг охотничьих ресурсов в регионе.
Ранее сообщалось, что в США мужчина заболел чумой после укуса блохи на озере.