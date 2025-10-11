Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.