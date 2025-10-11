Ричмонд
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

Появились подробности по делу о подготовке покушения на Симоньян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Некоторые обвиняемые по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян признали вину в хулиганстве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

«Некоторые обвиняемые признали вину частично — в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям — не признали», — сказал собеседник агентства.

Некоторым из фигурантов дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды). Также в зависимости от роли некоторым их них вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), 162 (Разбой).

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.

В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.

