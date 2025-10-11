Семь возгораний ликвидировали спасатели в Ростовской области 10 октября

Семь техногенных пожаров произошло на территории Ростовской области в ночь на 10 октября. Соответствующая информация была распространена в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС России по донскому региону.
По оперативным данным, в течение прошедших суток, 10 октября 2025 года, пожарно-спасательные формирования регионального главка МЧС провели работы по ликвидации последствий семи техногенных возгораний. Помимо этого, подразделения выезжали для ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для выполнения всех оперативно-тактических задач было задействовано 60 сотрудников и специалистов чрезвычайного ведомства, а также 25 единиц пожарной и спасательной техники.
В то же время, спасатели предупреждают об осложнении погодных условий. Согласно прогнозу, 11 октября в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, выпадением града и усилением ветра до 20 метров в секунду. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.
Температурный фон составит ночью от +9 до +14 градусов, а в северных районах столбики термометров могут опуститься до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.
Несмотря на осадки, в ряде центральных районов области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
