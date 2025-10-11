Семь возгораний ликвидировали спасатели в Ростовской области 10 октября

В то же время, спасатели предупреждают об осложнении погодных условий. Согласно прогнозу, 11 октября в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, выпадением града и усилением ветра до 20 метров в секунду. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.