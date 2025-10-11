Ричмонд
Жители Башкирии сообщают о проблемах с работой мобильного интернета

В Башкирии заметили перебои в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 октября, жители Башкирии вновь заметили, что мобильный интернет в республике работает с перебоями. Сообщения об этом стали появляться с утра в комментариях в соцсетях и мессенджерах.

По данным сервиса по проверке скорости мобильного интернета в Башкирии действительно наблюдаются проблемы с выходом в сеть с телефонов. Как отмечали ранее власти республики, ограничения вовсе не случайны — это необходимый шаг для обеспечения безопасности.

Недавно был опубликован список сервисов и сайтов, которыми можно пользоваться даже при отключенном мобильном интернете. В «белый список» попали отечественные соцсети, сайт Госуслуг и сервисы Яндекса. С полным списком можно ознакомиться здесь.

