Жители Башкирии сообщают о проблемах с работой мобильного интернета

Сегодня, 11 октября, жители Башкирии вновь заметили, что мобильный интернет в республике работает с перебоями. Сообщения об этом стали появляться с утра в комментариях в соцсетях и мессенджерах.
По данным сервиса по проверке скорости мобильного интернета в Башкирии действительно наблюдаются проблемы с выходом в сеть с телефонов. Как отмечали ранее власти республики, ограничения вовсе не случайны — это необходимый шаг для обеспечения безопасности.
Недавно был опубликован список сервисов и сайтов, которыми можно пользоваться даже при отключенном мобильном интернете. В «белый список» попали отечественные соцсети, сайт Госуслуг и сервисы Яндекса. С полным списком можно ознакомиться здесь.
