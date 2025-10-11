Жители Башкирии сообщают о проблемах с работой мобильного интернета

По данным сервиса по проверке скорости мобильного интернета в Башкирии действительно наблюдаются проблемы с выходом в сеть с телефонов. Как отмечали ранее власти республики, ограничения вовсе не случайны — это необходимый шаг для обеспечения безопасности.