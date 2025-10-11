Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области учителя труда повысили квалификацию

Они освоили основы практической работы с современным оборудованием и применение интерактивных методик.

Обучающие семинары для учителей труда (технологии) состоялись в поселке Варламово Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Участниками занятий стали 68 педагогов, представляющих разные образовательные учреждения региона. Семинары провел методист ресурсного центра города Сызрань Сергей Пасюта. Основная цель мероприятия — формирование компетенций учителей по эффективному применению новых методов преподавания, включая внедрение практик взаимодействия с современными технологиями и инструментами.

В ходе семинаров педагоги освоили основы практической работы с современным оборудованием и применение интерактивных методик, способствующих развитию креативности и технических навыков учеников. Также они обсудили развитие коммуникативных способностей и проектного мышления и формирование у школьников осознанного восприятия профессии. В завершение семинаров педагоги получили удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.