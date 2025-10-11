В Курской области школьники посетили Советское лесничество

Ученики школы № 2 поселка Кшенского Курской области побывали с экскурсией в Советском лесничестве в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Во время экскурсии школьники вместе с педагогом посетили дендрарий и музей леса. Им подробно рассказали о пользе деревьев и о том, как важно сохранять одно из главных богатств планеты — леса. Начальник отдела по Советскому лесничеству Минприроды Курской области Ирина Кривоухова отметила, что после посещения лесничества ребята решили присоединиться к акции «Сохраним лес». Вместе с преподавателями они высадили на школьной территории 15 туй и 15 можжевельников.
«Мы с удовольствием показали школьникам музей леса. Здесь у нас портреты ученых, чучела животных и впечатляющий гербарий. Также на территории лесничества находится дендрарий. В нем представлено более 200 различных видов древесно-кустарниковой растительности. Мы рады посетителям круглый год», — подчеркнула Ирина Кривоухова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.