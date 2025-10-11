В Курской области школьники посетили Советское лесничество

Во время экскурсии школьники вместе с педагогом посетили дендрарий и музей леса. Им подробно рассказали о пользе деревьев и о том, как важно сохранять одно из главных богатств планеты — леса. Начальник отдела по Советскому лесничеству Минприроды Курской области Ирина Кривоухова отметила, что после посещения лесничества ребята решили присоединиться к акции «Сохраним лес». Вместе с преподавателями они высадили на школьной территории 15 туй и 15 можжевельников.