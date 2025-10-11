У экс-кадровика МО РФ Кузнецова изъяли серебряные погоны и коллекцию монет

У бывшего начальника управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, проходящего по делу о получении взятки, в ходе обысков были изъяты серебряные погоны и коллекция монет. Об этом пишет ТАСС.
У Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы, оцененные в 183,9 тысячи рублей. Помимо этого, у него нашли более 80 серебряных монет, включая коллекционные наборы из Танзании и Казахстана.
Среди них были и сувенирные экземпляры — например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
Юрий Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 80 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено.
Ранее также сообщалось, что в доме экс-замглавы МО нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».