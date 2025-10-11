Ричмонд
Осеннее изобилие ярмарок радует глаз: Где в Кишиневе можно побаловать себя чем-нибудь вкусненьким и поддержать отечественного производителя — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 11−12 октября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и обеспечение граждан доступом к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника.

В парке «Долина Трандафирилор» на главной аллее до 31 октября работает ярмарка с изделиями ручной работы и изделиями ручной работы;

Там же, в парке, до 18 октября можно посетить ярмарку «Toamna Culorilor».

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бул. Штефана чел Маре, 202), 11 октября состоится ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal»;

В сквере Национального театра оперы и балета им. М. Биешу 10−12 октября работает ярмарка пчеловодства и ремесел;

В парке «Алунелул»)ул. Каля Ешилор, 11/4) 11−12 октября состоится ярмарка местных производителей «Cămara Fest»;

На ул. Л. Деляну, д. 11 — ярмарка фруктов и овощей работает до 24 октября.

Центр.

На ул. Гренобля, 165/3 до 10 ноября рабьотает ярмарка местных производителей фруктов и овощей;

На ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Арменаскэ и Тигина — тематическая ярмарка «Фермерская осень» работает до 11 ноября;

На территории Птичьего рынка (ул. Кэрбунарь, 9) — тематическая ярмарка «Бутояш» работает до 23 октября.

Чеканы.

На аллее бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, с 10 по 12 октября работает ярмарка местных производителей.

Рышкановка.

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей работает до 2 ноября.

Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.

