Осеннее изобилие ярмарок радует глаз: Где в Кишиневе можно побаловать себя чем-нибудь вкусненьким и поддержать отечественного производителя — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 11−12 октября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и обеспечение граждан доступом к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
В парке «Долина Трандафирилор» на главной аллее до 31 октября работает ярмарка с изделиями ручной работы и изделиями ручной работы;
Там же, в парке, до 18 октября можно посетить ярмарку «Toamna Culorilor».
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бул. Штефана чел Маре, 202), 11 октября состоится ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal»;
В сквере Национального театра оперы и балета им. М. Биешу 10−12 октября работает ярмарка пчеловодства и ремесел;
В парке «Алунелул»)ул. Каля Ешилор, 11/4) 11−12 октября состоится ярмарка местных производителей «Cămara Fest»;
На ул. Л. Деляну, д. 11 — ярмарка фруктов и овощей работает до 24 октября.
Центр.
На ул. Гренобля, 165/3 до 10 ноября рабьотает ярмарка местных производителей фруктов и овощей;
На ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Арменаскэ и Тигина — тематическая ярмарка «Фермерская осень» работает до 11 ноября;
На территории Птичьего рынка (ул. Кэрбунарь, 9) — тематическая ярмарка «Бутояш» работает до 23 октября.
Чеканы.
На аллее бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру, с 10 по 12 октября работает ярмарка местных производителей.
Рышкановка.
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — ярмарка фруктов и овощей работает до 2 ноября.
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
