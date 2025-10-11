В кубанской компании запустили контейнерную площадку для отгрузки муки

Контейнерную площадку для оптимизации разгрузки муки, санитарной обработки и загрузки контейнеров на железнодорожный транспорт ввели в эксплуатацию в компании «Прогресс Агро» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в управлении экономики Усть-Лабинского района.
Объект представляет собой бетонную площадку площадью более 7 тыс. кв. м, рассчитанную на одновременное обслуживание 40 контейнеров формата 40 футов. Для ее обслуживания приобрели специализированную технику — ричстакер для погрузочно-разгрузочных операций и локомобиль для выполнения маневровых работ с железнодорожными платформами внутри предприятия.
«Строительство площадки стало логичным шагом в рамках подготовки к запуску нового мукомольного комплекса и расширению экспортных поставок. Логистика играет ключевую роль в себестоимости продукции, и железнодорожный транспорт остается одним из наиболее эффективных способов доставки муки в порт. Под эту задачу мы и выстраиваем всю инфраструктуру производства», — отметил руководитель проекта компании «Прогресс Агро» Андрей Морозов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.