В кубанской компании запустили контейнерную площадку для отгрузки муки

«Строительство площадки стало логичным шагом в рамках подготовки к запуску нового мукомольного комплекса и расширению экспортных поставок. Логистика играет ключевую роль в себестоимости продукции, и железнодорожный транспорт остается одним из наиболее эффективных способов доставки муки в порт. Под эту задачу мы и выстраиваем всю инфраструктуру производства», — отметил руководитель проекта компании «Прогресс Агро» Андрей Морозов.