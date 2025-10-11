Ричмонд
Жители части домов поселка Маркова в Иркутском районе остались без света

Полностью восстановить электричество планируют к 18:00.

Источник: Комсомольская правда

Без света остались несколько жителей домов в Марковском МО Иркутского района. Частичное отключение произведено для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале Иркутской электросетевой компании.

— Под отключение попала часть домов на улицах Кайская, Лиственичный, Промышленный, Рамзана Ахматовича Кадырова, Черемуховая, Энергетиков, а также в СНТ Птица, — говорится в сообщении.

Специалисты уже ведут работы по определению и устранению причины нарушения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 18:00 по местному времени.