Жители части домов поселка Маркова в Иркутском районе остались без света

Без света остались несколько жителей домов в Марковском МО Иркутского района. Частичное отключение произведено для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в тг-канале Иркутской электросетевой компании.
— Под отключение попала часть домов на улицах Кайская, Лиственичный, Промышленный, Рамзана Ахматовича Кадырова, Черемуховая, Энергетиков, а также в СНТ Птица, — говорится в сообщении.
Специалисты уже ведут работы по определению и устранению причины нарушения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 18:00 по местному времени.