Психолог Шпагина объяснила, чем опасен синдром Плюшкина

Патологическое накопительство, которое в народе называют «синдромом Плюшкина» (по фамилии героя комедии Николая Гоголя «Ревизор»), является серьезным психическим расстройством. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.
По словам эксперта, это ментальное заболевание проявляется не просто в виде бережливости и постоянного бардака дома, а именно в складировании предметов, которыми человек зачастую даже не пользуется. Из-за этого квартира со временем становится попросту непригодной для жизни.
— Это создает антисанитарные условия и прямую угрозу для жизни и здоровья самого человека и его соседей, — передает слова Шпагиной телеканал RT.
Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, что посещение культурных мероприятий, занятия искусством и ведение дневника способствуют улучшению самочувствия и снижают стресс.
Регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая чаще всего проявляется зимой, так как ее развитие провоцирует короткий световой день. А что делать людям, которые не состоят в отношениях? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.