Психолог Шпагина объяснила, чем опасен синдром Плюшкина

Регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая чаще всего проявляется зимой, так как ее развитие провоцирует короткий световой день. А что делать людям, которые не состоят в отношениях? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.