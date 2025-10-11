Во Владивостоке прошел митинг против повышения утильсбора

Митинг против повышения утилизационного сбора (18+) прошёл 11 октября на площадке возле Дома молодёжи во Владивостоке. Это первая согласованная властями протестная акция после периода ковидных ограничений, ее одобрили с третьего раза. На мероприятие собрались несколько сотен человек, со сцены выступили депутаты ЗС ПК и представители общественности, а также был представлен проект резолюции, в которой участники изложили свои требования к правительству, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Мероприятие прошло мирно, без радикальных заявлений со стороны выступающих.
Были соблюдены все современные правила безопасности. Площадку у Дома молодежи оградили металлическим забором, вдоль дороги дежурил спецтранспорт полиции. Сотрудники правоохранительных органов стояли по всему периметру, контролируя подходы. Войти на территорию можно было только через рамку металлодетектора.
В ходе митинга волонтёры раздавали участникам листы для подписей — для обращения в правительство России с просьбой пересмотреть надвигающееся повышение утилизационного сбора.
Митинг собрал несколько сотен человек (по мнению организаторов — более 400, но точное число определят после подсчета собранных на мероприятии подписей). Немало людей предпочли наблюдать за митингом на расстоянии, за ограждениями. Внутри периметра многие граждане держали транспаранты с лозунгами, в которых речь шла о качестве дорог, о том, что машина должна быть средством передвижения, о создании уитилизационных предприятий и так далее. Никаких политических требований не выдвигалось.
В полдень, когда митинг начался, к микрофону вышел депутат ЗСПК и один из организаторов мероприятия Александр Сустов. Он поблагодарил участников за активную гражданскую позицию и внимание к происходящему, выразил признательность правоохранительным органам за обеспечение порядка и сообщил, что к акции присоединились и другие регионы страны.
«Мы, конечно, патриоты своей Родины, но мы хотим, чтобы наш автопроизводитель был таким же качественным, как и те иномарки, которые мы приобретаем. Это значит, мы не против отечественного производителя, но мы за то, чтобы была здоровая конкуренция, а не ограничения. Потому что здоровая конкуренция рождает возможность роста и развития. Отсутствие конкуренции приводит, к сожалению, к застою», — рассказал депутат.
Несмотря на недовольство граждан утильсбором, митинг проходил в спокойной обстановке. Сперва выступили программные спикеры (депутат ЗС ПК Леонид Васюкевич, депутат Надеждинского района Олег Григорьев, экс-депутат ЗС ПК Геннадий Шульга, активист Максим Чихунов), после чего микрофон, можно сказать, «ушел в зал». В речах и тех, и тех ощущалось понимание исторического момента и политическая интуиция. Но актуальность проблемы никто не отменял. Спикеры обозначали, что они патриоты своей страны и готовы ездить на российских автомобилях, только если качество их будет соответствовать японским, а цены — китайским. К тому же, повышение утильсбора существенно поднимет цены на авто, а машина в текущих условиях — это семейная, бытовая и производственная необходимость.
Вдобавок выступающие отметили, что автомобиль — это сам по себе ресурс. В нем много металла, электроники и так далее. И, по идее, было бы неплохо доплачивать людям за сдачу машины в утиль, как это делается за вторсырье, а не снимать с них плату. Особенно отмечалось отсутствие в России заводов по утилизации автомобилей. И качество дорог, которые с увеличением утильсбора также не станут лучше (про проблемы с администрированием этого сбора мы, кстати, писали здесь).
Граждане выходили к микрофону и высказывали своё мнение, в основном выражая несогласие с инициативой. Многие отмечали, что поддерживать российский автопром следует не с помощью дополнительных сборов, а через развитие отрасли другими экономическими и организационными мерами.
Также прозвучали инициативы от представителей местного бизнеса. Предприниматель, занимающийся поставкой автомобилей из Японии, Кореи и Китая под заказ, выразил обеспокоенность последствиями повышения утилизационного сбора. По его словам, данный сбор носит не коммерческий, а заградительный характер, и в случае его увеличения отрасль может столкнуться со стагнацией.
«Этот утильсбор является не коммерческим, а заградительным. Я думаю, что отрасль, в лучшем случае, уйдёт в стагнацию, а в худшем — 70−80% бизнеса отвалится», — подчеркнул предприниматель.
В завершение митинга со сцены зачитали проект резолюции, в которой участники акции потребовали от правительства России отказаться от планов повышения ставок утилизационного сбора. В документе также содержались призывы обеспечить прозрачность формирования и расходования средств, поступающих от уплаты сбора, создать современную инфраструктуру по утилизации автомобилей, пересмотреть налоговую и таможенную политику для снижения стоимости ввоза машин и развивать отечественный автопром за счёт конкуренции. Кроме того, участники предложили привлечь крупный бизнес к решению экономических задач вместо введения новых налогов для населения.