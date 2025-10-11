Новозеландец рассказал, как ему живется с именем, состоящим из 2253 слов

Житель Новой Зеландии Лоуренс Уоткинс (сокращенно) рассказал The Sun, как ему живется с самым длинным именем в мире, состоящим из 2253 слов.
Как утверждает Уоткинс, он долго боролся с государственными органами, чтобы они позволили ему носить имя. Он преодолел несколько судебных тяжб, в результате которых правосудие встало на его сторону, но затем власти страны ввели два закона, которые не позволяют кому-либо еще раз проделать то, что сделал Уоткинс.
По его словам, теперь имя записано на шести листах. Он также поделился случаем со своей свадьбы, когда государственный регистратор 20 минут зачитывал его имя.
Уоткинс утверждает, что решил взять себе самое длинное имя в мире, потому что это единственный рекорд, который он бы смог побить, а затем попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».
«Меня всегда восхищали необычные рекорды, к которым стремились некоторые люди, и я действительно хотел стать частью этого», — заявил он.
По словам мужчины, единственная проблема для него сейчас — это полностью вписывать свое имя в государственные документы.
