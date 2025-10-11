В США заключённый 42 года прождал смертной казни и в итоге умер своей смертью

В 1983 году мужчину приговорили к смертной казни за изнасилование, убийство и кражу. Он стал рекордсменом по сроку пребывания в камере смертников в штате. Причина столь длительного заключения заключалась в решении суда, согласно которому его психическое состояние не позволяло ему осознать предстоящую казнь. Его способность отвечать на вопросы адвокатов ограничивалась лишь «да» или «нет». Однако принудительное лечение для достижения цели исполнения приговора было запрещено. Таким образом, смертный приговор оставался в силе в надежде на возможное выздоровление благодаря достижениям в психиатрии.