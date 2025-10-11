Politico: Латвия депортирует более 800 россиян к середине октября

Подобная радикальная политика в отношении россиян распространена и в других странах Балтии. Так, заместитель главы Министерства образования, науки и спорта республики Йонас Петкявичюс сообщил, что отказ от преподавания русского языка в школах Литвы придется отложить по меньшей мере на несколько лет из-за нехватки учителей, способных обучать детей другим иностранным языкам.