Politico: Латвия депортирует более 800 россиян к середине октября

Латвийские власти обязали 841 российского гражданина уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщило издание Politico.
Подобная радикальная политика в отношении россиян распространена и в других странах Балтии. Так, заместитель главы Министерства образования, науки и спорта республики Йонас Петкявичюс сообщил, что отказ от преподавания русского языка в школах Литвы придется отложить по меньшей мере на несколько лет из-за нехватки учителей, способных обучать детей другим иностранным языкам.
Бывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.
Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.