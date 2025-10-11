Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Латвия депортирует более 800 россиян к середине октября

Латвийские власти обязали 841 российского гражданина уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщило издание Politico.

Латвийские власти обязали 841 российского гражданина уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщило издание Politico.

Подобная радикальная политика в отношении россиян распространена и в других странах Балтии. Так, заместитель главы Министерства образования, науки и спорта республики Йонас Петкявичюс сообщил, что отказ от преподавания русского языка в школах Литвы придется отложить по меньшей мере на несколько лет из-за нехватки учителей, способных обучать детей другим иностранным языкам.

Бывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.

Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.