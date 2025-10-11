Адвокат объяснил родителям, как «вычеркнуть» токсичную свекровь из жизни ребёнка навсегда

По её словам, Семейный кодекс РФ регулирует отношения между ребёнком и его родственниками. Родители имеют право определять круг лиц, контактирующих с несовершеннолетним. Однако адвокат уточнила, что это право не абсолютно: оно должно ставиться в зависимость от интересов ребёнка и его благополучия. Статья 67 СК РФ позволяет родителям через суд установить порядок общения с родственниками, если существует угроза правам чада.