Москвичам рассказали о погоде в субботу

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся с севера на юг через центральное облако Европейской России. В Москве преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди, а днем 10−12 градусов тепла. В Подмосковье от плюс 8 до плюс 13. Такие температуры близки к климатической норме этого дня октября», — сказал Леус.