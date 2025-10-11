В Астраханской области прошел профориентационный фестиваль для школьников

Самое масштабное мероприятие для школьников и их родителей состоялось в Астрахани в молодежном центре «Коса». Профконсультанты кадрового центра провели тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов для школьников 8−11-х классов. Около 20 организаций высшего и среднего профессионального образования представили будущим абитуриентам мастер-классы и презентации своих специальностей на интерактивных площадках. Также крупнейшие работодатели региона в сфере судостроения, судоремонта, добычи нефти и газа, энергетики и транспорта рассказали ребятам о деятельности своих организаций и востребованных профессиях.