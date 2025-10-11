В Астраханской области прошел профориентационный фестиваль для школьников

Участниками профориентационного фестиваля «Про Выбор Профессии», который проходил с 29 сентября по 3 октября, стали 3,4 тыс. школьников Астраханской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по занятости населения.
Также в фестивале приняли участие более 1000 родителей и 640 представителей образовательных организаций, а также около 50 ведущих работодателей региона. В каждом районе Астраханской области специалисты кадровых центров организовали родительские собрания, круглые столы и интерактивные профориентационные мероприятия. Ведущие учебные заведения провели увлекательные мастер-классы и выставки, чтобы показать широкий спектр востребованных профессий.
Самое масштабное мероприятие для школьников и их родителей состоялось в Астрахани в молодежном центре «Коса». Профконсультанты кадрового центра провели тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов для школьников 8−11-х классов. Около 20 организаций высшего и среднего профессионального образования представили будущим абитуриентам мастер-классы и презентации своих специальностей на интерактивных площадках. Также крупнейшие работодатели региона в сфере судостроения, судоремонта, добычи нефти и газа, энергетики и транспорта рассказали ребятам о деятельности своих организаций и востребованных профессиях.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.