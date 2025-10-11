В Барнауле открылся ресурсно-методический центр по труду и ОБЗР

Ресурсно-методический центр по технологии (труду) и основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) начал работать в школе № 126 города Барнаула по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
«С появлением ресурсно-методического центра изменилось многое. У нас появились новые блоки в программе, новое оборудование, которое позволяет эти программы и модули изучать: 3D-сканеры, умные фермы, которые позволяют изучать робототехнику, лазерные станки с числовым программным управлением, фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением. Ребятам стало интереснее учиться», — отметила учитель технологии Анастасия Чумакова.
Создание данного центра призвано помочь педагогам сформировать у школьников компетенции, необходимые для успешной социализации и профессиональной ориентации. Благодаря современному оборудованию ребята смогут изучить устройство автомата Калашникова и принципы управления дронами, освоить азы блочного программирования и научиться оказывать первую помощь. Фрезерные, токарные, деревообрабатывающие и лазерные станки, а также швейное оборудование помогут развить ценные технологические навыки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.