В Росавиации опровергли информацию о возможном открытии аэропорта «Платов»

Напомним, что ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин анонсировал планы по постепенному возобновлению работы аэропортов на юге и в центре России, которые были закрыты с февраля 2022 года. В рамках этой программы в сентябре начал принимать воздушные суда аэропорт Краснодара, а в июле — геленджикская воздушная гавань.