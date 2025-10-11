В Росавиации опровергли информацию о возможном открытии аэропорта «Платов»

Представитель Росавиации официально опроверг распространившуюся информацию о возможном возобновлении работы воздушной гавани «Платов» в Ростовской области. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил советник руководителя ведомства Артем Кореняко.
— Информацию об открытии ростовского аэропорта «Платов» не подтверждаю. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым, — подчеркнул Артем Кореняко.
Ранее появились информация о том, что аэропорт донской столицы может возобновить работу уже в конце октября. При этом отмечалось, что эти сроки могут быть перенесены.
Напомним, что ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин анонсировал планы по постепенному возобновлению работы аэропортов на юге и в центре России, которые были закрыты с февраля 2022 года. В рамках этой программы в сентябре начал принимать воздушные суда аэропорт Краснодара, а в июле — геленджикская воздушная гавань.
