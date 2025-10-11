Самарский производитель упаковки увеличил выработку на 22%

Производитель упаковки для фармацевтической и пищевой отраслей «Принт.ру» в Самаре увеличил выработку на 22% в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области.
В компании был выбран эталонный участок по изготовлению картонной упаковки. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) обучили рабочую группу ключевым методикам бережливого производства. Кроме того, на предприятии внедрили систему производственного анализа и контроля за прохождением заказа, а также улучшили систему оперативного планирования. За шесть месяцев в «Принт.ру» сократили время протекания процесса на 78%, снизили объем незавершенного производства на 44%, а выработка выросла на 22%.
«Для нас федеральный проект “Производительность труда” стал катализатором системных изменений. Мы не просто сократили издержки, а выстроили новую, более эффективную логистику производства. Внедрение вытягивающей системы и стандартизация операций позволили нам повысить гибкость и отзывчивость к запросам клиентов. Это критически важно в текущих условиях, когда мы активно занимаемся импортозамещением, предлагая рынку качественную альтернативу ушедшим брендам», — подчеркнул директор «Принт.ру» Владимир Хайдоров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.