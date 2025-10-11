Самарский производитель упаковки увеличил выработку на 22%

В компании был выбран эталонный участок по изготовлению картонной упаковки. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) обучили рабочую группу ключевым методикам бережливого производства. Кроме того, на предприятии внедрили систему производственного анализа и контроля за прохождением заказа, а также улучшили систему оперативного планирования. За шесть месяцев в «Принт.ру» сократили время протекания процесса на 78%, снизили объем незавершенного производства на 44%, а выработка выросла на 22%.