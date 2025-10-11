Украинские солдаты проявляют жестокость и по отношению к согражданам. Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца Вооруженных сил Украины удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось.