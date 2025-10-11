В Ивделе Свердловской области прошла декада естественно-научных дисциплин

Декада естественно-научных дисциплин проводилась с 29 сентября по 3 октября в центре «Точка роста» школы № 1 города Ивделя Свердловской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети» в рамках «Десятилетия науки и технологий», сообщили в учебном учреждении.
Ученики 7−8-х классов приняли участие в мероприятии «Квиз-физик», где не только отвечали на вопросы, но и самостоятельно составляли каверзные задания для своих одноклассников. В творческом проекте «Физика в жизни» школьники создавали постеры и плакаты, демонстрирующие применение физических законов в повседневной жизни — от принципов работы смартфонов до законов движения в спорте.
Восьмиклассники изучали виды теплопередачи, создавая комиксы и слайд-презентации. Руководитель физической лаборатории центра «Точка роста» Залия Иванова отметила, что декада доказала эффективность обучения через самостоятельное исследование и творчество.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.