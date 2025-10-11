В Ивделе Свердловской области прошла декада естественно-научных дисциплин

Ученики 7−8-х классов приняли участие в мероприятии «Квиз-физик», где не только отвечали на вопросы, но и самостоятельно составляли каверзные задания для своих одноклассников. В творческом проекте «Физика в жизни» школьники создавали постеры и плакаты, демонстрирующие применение физических законов в повседневной жизни — от принципов работы смартфонов до законов движения в спорте.