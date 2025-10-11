Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на борьбу со снегом вышли дорожники и спецтехника

В первую очередь очищают магистральные улицы.

Источник: Комсомольская правда

Омск в пятницу, 10 октября, накрыло мощным снегопадом. Выпало 14 см осадков. На борьбу с последствиями непогоды сегодня, 11 октября, рано утром вышли дорожные службы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр город Сергей Шелест.

Как сообщил градоначальник, в уборке задействованы рабочие и специальная техника Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Сотрудники УДХБ после сильнейшего снегопада очищают магистральные улицы, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним.

«Также продолжим обрабатывать противогололедными материалами дороги, виадуки, мосты», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

В городской администрации также напоминают омичам о том, что в такую погоду необходимо быть максимально бдительными: на дорогах и тротуарах может быть гололед. Ходить следует аккуратно и не торопясь, дорогу переходить только по пешеходному переходу.