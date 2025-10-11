В Омске на борьбу со снегом вышли дорожники и спецтехника

Омск в пятницу, 10 октября, накрыло мощным снегопадом. Выпало 14 см осадков. На борьбу с последствиями непогоды сегодня, 11 октября, рано утром вышли дорожные службы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр город Сергей Шелест.
Как сообщил градоначальник, в уборке задействованы рабочие и специальная техника Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Сотрудники УДХБ после сильнейшего снегопада очищают магистральные улицы, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним.
«Также продолжим обрабатывать противогололедными материалами дороги, виадуки, мосты», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
В городской администрации также напоминают омичам о том, что в такую погоду необходимо быть максимально бдительными: на дорогах и тротуарах может быть гололед. Ходить следует аккуратно и не торопясь, дорогу переходить только по пешеходному переходу.