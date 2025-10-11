Ричмонд
Врач рассказал, как массаж шеи может вызвать инсульт

Когда терапевт использует массаж шеи с использованием тракционных техник, он может спровоцировать инсульт у людей с предрасположенностью. Об этом «Газете.ru» сообщил невролог Lahta Clinic Дмитрий Хуторов.

«Массаж обычно безопасен и не является фактором риска инсульта, однако всегда есть исключения. Массаж шеи с грубыми тракционными техниками, которые обычно используются в мануальной терапии, может быть фактором риска диссекции (расслоения) сосудистой стенки сонной или позвоночной артерий, которая может вызвать инсульт», — сказал он.

Риск расслоения сосудистой стенки выше у людей с дисплазией соединительной ткани и при отягощённой наследственности. Среди признаков предрасположенности — гипермобильность суставов. Хуторов также отметил, что при появлении боли в голове и шее или пульсирующего шума в ушах после массажа с грубым мануальным воздействием следует немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать серьёзных последствий.

Ранее сообщалось, что отёки на ногах могут быть как признаком заболеваний, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Регулярные или частые отёки могут указывать на сердечную недостаточность, варикоз, болезни почек (с отёками лица), проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм. В таких случаях важно лечить не сами отёки, а основное заболевание.

