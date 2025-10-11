Врач рассказал, как массаж шеи может вызвать инсульт

Ранее сообщалось, что отёки на ногах могут быть как признаком заболеваний, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Регулярные или частые отёки могут указывать на сердечную недостаточность, варикоз, болезни почек (с отёками лица), проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм. В таких случаях важно лечить не сами отёки, а основное заболевание.