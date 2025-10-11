Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Белоруссии привели в высшую степень готовности по поручению Лукашенко

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии в рамках проверки по поручению президента страны Александра Лукашенко были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии в рамках проверки по поручению президента страны Александра Лукашенко были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

— Ряд подразделений ВС осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении, — передает официальный Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее прилетел в Нижегородскую область на полигон «Мулино» 333-го Центра боевой подготовки сухопутных, воздушно-десантных и береговых войск Военного-морского флота и принял участие в учениях «Запад-2025».

Российские и белорусские военные отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».

По данным западных СМИ, появление представителей США на учениях России и Белоруссии «Запад-2025» оказалось неожиданностью для международных экспертов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше