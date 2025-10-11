ВС Белоруссии привели в высшую степень готовности по поручению Лукашенко

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии в рамках проверки по поручению президента страны Александра Лукашенко были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
— Ряд подразделений ВС осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении, — передает официальный Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее прилетел в Нижегородскую область на полигон «Мулино» 333-го Центра боевой подготовки сухопутных, воздушно-десантных и береговых войск Военного-морского флота и принял участие в учениях «Запад-2025».
Российские и белорусские военные отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».
По данным западных СМИ, появление представителей США на учениях России и Белоруссии «Запад-2025» оказалось неожиданностью для международных экспертов.