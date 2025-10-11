Ричмонд
Росстат: Зарплаты в России превысили 200 тысяч рублей в трех отраслях экономики

В России есть три сектора экономики, в которых сумма среднемесячной заработной платы превысила отметку в 200 тысяч рублей. Соответствующие данные приводит Росстат.

Среди них — финансовая и страховая деятельность, производство табачных изделий, а также добыча нефти и природного газа.

— В июле текущего года лидерами по уровню доходов стали специалисты финансового и страхового секторов, чья средняя заработная плата составила 221,9 тысячи рублей, — отметили в службе.

На втором месте с размером зарплат расположились работники табачной промышленности — их показатель составляет 206,3 тысячи рублей.

Третью позицию в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли сотрудники нефтегазовой отрасли, средний месячный доход которых достиг 200,3 тысячи рублей.

Подобных показателей за год не смогла добиться ни одна из отраслей экономики — они не демонстрировали столь высоких зарплат, передает РИА Новости.

Несмотря на это, средний размер пенсий в стране опустился ниже четверти от зарплат — 23 тысячи рублей против 96 тысяч. Это является самым маленьким показателем за последние 17 лет.