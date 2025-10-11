В Краснокамске Пермского края студенты посетили ремонтно-механический завод

Студенты Краснокамского политехнического техникума 1 октября посетили местный ремонтно-механический завод в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Краснокамского округа Пермского края.
На предприятии студенты побывали в музее «Ретро-гараж». Экскурсию провел директор музея Александр Черепанов. Ребята узнали о технических особенностях советских автомобилей, истории экспонатов и даже об автогонках, в которых принимал участие основатель музея. Автомобильный музей «Ретро-гараж» — единственный в Пермском крае музей исторической автомобильной техники, основанный в 2015 году.
«Символично, что 2 октября исполняется еще и 85 лет системе среднего профессионального образования в России, с чем мы поздравляем Краснокамский политехнический техникум — нашего давнего партнера в подготовке кадров для предприятия, а также всех его студентов. Надеюсь, что ребятам понравилось в музее, они почувствовали связь своей будущей профессии со многими поколениями автомехаников прошлого и просто получили удовольствие от знакомства с историей удивительных автомобилей», — отметил директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.