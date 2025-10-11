Стал известен ещё один кандидат на службу в армии вслед за актёром Калюжным и рэпером Macan

Напомним, недавно служить в армию отправился известный российский актёр Глеб Калюжный, на которого заводили уголовное дело за уклонение. Впрочем, в мае вопрос решился без серьёзных правовых последствий: артист добровольно уехал на призывной пункт. Позже он рассказал, что на его решение повлияла поездка в Донбасс. А на днях его примеру последовал популярный рэпер Macan, опубликовавший фото из военкомата и оповестивший подписчиков о своих планах на «срочку». При этом есть информация, что музыкант может быть направлен в ту же часть, что и Калюжный.