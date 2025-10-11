Стал известен ещё один кандидат на службу в армии вслед за актёром Калюжным и рэпером Macan

Как сообщает телеграм-канал, 25-летнему блогеру-миллионнику с начала осени пришло не менее трёх повесток, все они были получены, но полностью проигнорированы. Военкомат настойчиво требует присутствия военнообязанного для присвоения соответствующей категории и дальнейшего направления Литвина на службу.
Блогеру, который публично хвастался покупкой военного билета, грозит лишение свободы до двух лет, если будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения службы». Также блогер может быть объявлен в розыск, если не явится в ближайшее время в военный комиссариат и не пройдёт медкомиссию для получения категории.
Напомним, недавно служить в армию отправился известный российский актёр Глеб Калюжный, на которого заводили уголовное дело за уклонение. Впрочем, в мае вопрос решился без серьёзных правовых последствий: артист добровольно уехал на призывной пункт. Позже он рассказал, что на его решение повлияла поездка в Донбасс. А на днях его примеру последовал популярный рэпер Macan, опубликовавший фото из военкомата и оповестивший подписчиков о своих планах на «срочку». При этом есть информация, что музыкант может быть направлен в ту же часть, что и Калюжный.
